Il caso camici è il paradigma della superficialità di Fontana (Di lunedì 27 luglio 2020) (Foto: Massimo Alberico/Ipa)Una vendita di camici ospedalieri in piena emergenza, trasformata – come spiega il Corriere della Sera – senza atti istituzionali in una “donazione” dell’azienda del cognato e al 10% della moglie. Non prima che il programma Report e Il Fatto Quotidiano la scovassero. Adesso i conti in Svizzera, su cui nel 2015 approdarono 5,3 milioni di euro fino ad allora nascosti in due trust alle Bahamas aperti nel 2005 e intestati alla madre e poi appunto di rientro perché “scudabili”. Attilio Fontana, presidente della giunta regionale lombarda, ha di che preoccuparsi: sia dal punto di vista giudiziario che da quello politico. Sul primo fronte la Guardia di Finanza prosegue le indagini su incarico della Procura milanese, ... Leggi su wired

