I carabinieri di Piacenza hanno messo in crisi la fiducia nell’Arma. Ma noi dobbiamo crederci (Di lunedì 27 luglio 2020) di Paolo Di Falco e Andrea Leone “Ho fatto un’associazione a delinquere, ragazzi (…) in poche parole abbiamo fatto una piramide (…) noi siamo irraggiungibili“. Queste non sono le parole di un criminale qualsiasi, bensì di un carabiniere che si sentiva un boss, indossata la sua divisa. Siamo a Piacenza e, secondo le indagini ancora in corso, quest’ultimo era riuscito a trasformare un presidio dello Stato in un covo di criminali, complice anche un misterioso silenzio delle vicine stazioni. È davvero misteriosa la sorte con i suoi brutti tiri: come può chi giura “di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina e onore tutti i doveri per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni” ritenersi addirittura sopra le ... Leggi su ilfattoquotidiano

stanzaselvaggia : Carabinieri Piacenza, l’avvocato di Montella è stato candidato con Forza Nuova. E il carabiniere metteva like a sue… - HuffPostItalia : 'Picchiata e costretta a fare sesso'. Le accuse della trans Francesca ai carabinieri di Piacenza - fattoquotidiano : Carabinieri Piacenza, la denuncia di una trans: “Minacciata più volte dal maresciallo”. Nelle carte il festino con… - clikservernet : I carabinieri di Piacenza hanno messo in crisi la fiducia nell’Arma. Ma noi dobbiamo crederci - tigrelt : RT @ChiodiDonatella: DEI #CARABINIERI DI #PIACENZA ABBIAMO DETTO. ORA PARLIAMO DI YURI Perché le vergogne vanno raccontate tutte. Yuri è u… -