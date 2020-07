I bianconeri sui social diventano #Stron9er: da Buffon all'ironia di Pjanic, tutti in festa (Di lunedì 27 luglio 2020) Notte di festa, notte di gloria, notte di immagini attentamente selezionate e rilanciate sui social con un hashtag su tutti: #Stron9er, più forti, diventato in un attimo di tendenza. I giocatori della ... Leggi su gazzetta

sportli26181512 : Scudetto Juve: tutti gli Speciali su Sky Sport: Per celebrare lo scudetto dei bianconeri sui canali Sky Sport, e di… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: I bianconeri sui social diventano #Stron9er: da Buffon all'ironia di Pjanic, tutti in festa - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: I bianconeri sui social diventano #Stron9er: da Buffon all'ironia di Pjanic, tutti in festa - Gazzetta_it : I bianconeri sui social diventano #Stron9er: da Buffon all'ironia di Pjanic, tutti in festa - criadp : @ArturoMinervini Gli juventini sono come i napoletani, li trovi dappertutto e sono spesso accusati di rubare, però… -

Ultime Notizie dalla rete : bianconeri sui Una Juve... Stron9er: da Buffon all'ironia di Pjanic, è l'hashtag della festa La Gazzetta dello Sport Varriale, i complimenti alla Juve contengono una frecciata

Nel giorno dello scudetto andare a fare le pulci a Sarri e alla Juventus è esercizio più difficile ma se non mancano opinionisti e addetti ai lavori che egualmente hanno sottolineato i limiti dell’all ...

Juventus, Sarri: “Scudetto meritato. Non bisogna mai dare niente per scontato”

ROMA – E alla fine è la Juventus, ancora una volta, a trionfare. I bianconeri battono la Sampdoria e si aggiudicano il nono scudetto consecutivo. Ecco le parole di mister Sarri nel post partita, ai mi ...

Nel giorno dello scudetto andare a fare le pulci a Sarri e alla Juventus è esercizio più difficile ma se non mancano opinionisti e addetti ai lavori che egualmente hanno sottolineato i limiti dell’all ...ROMA – E alla fine è la Juventus, ancora una volta, a trionfare. I bianconeri battono la Sampdoria e si aggiudicano il nono scudetto consecutivo. Ecco le parole di mister Sarri nel post partita, ai mi ...