Haftar vuol trasferire il potere in Libia alla LNA (Di lunedì 27 luglio 2020) La reazione Russa sulle dichiarazioni di Haftar La Russia non approva la dichiarazione del comandante dell'esercito nazionale libico (LNA), il comandante Khalifa Haftar, in merito al trasferimento del potere in Libia all'LNA, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, a seguito di una riunione informale dei ministri degli Esteri degli Stati membri del …

Ultime Notizie dalla rete : Haftar vuol Perché per gli Usa la Russia in Libia è di troppo Formiche.net Sbarchi, non c’è più posto Lampedusa in emergenza

Regaliamo milioni di euro (non si sa quanti perché nessuno lo ha mai detto e nessuno lo ha mai chiesto al Governo) al Governo libico presieduto da Al Serraj, regaliamo navi, motovedette, jeep ed altri ...

Superare Haftar per stabilizzare la Libia. Ruvinetti spiega come

Il petrolio è fermo, Sirte è ferma. La Libia è bloccata, ma non stabilizzata. Turchia e Russia non sono in grado di esercitare completamente la loro forza. L'analisi di Ruvinetti La situazione in Libi ...

