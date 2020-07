Giuseppe Conte e le riforme, massì rinviamo tutto a settembre (Di lunedì 27 luglio 2020) Prendere o non prendere i soldi del Mes? Pensiamoci a settembre. Il piano per spendere i 209 miliardi in arrivo dall’Europa? Troppo presto farlo ora, siamo ormai ad agosto e poi i soldi non li vediamo prima del 2021, quindi stendiamolo a settembre. La modifica dei decreti Sicurezza di Salvini? Va trovato ancora un accordo nella maggioranza, spostiamo tutto a settembre, magari quando l’ondata degli sbarchi diminuirà e ci sarà meno pressione. E ancora: riforma della legge elettorale, conversione del decreto Semplificazioni (quello che Conte definì con non poca enfasi “la madre di tutte le riforme”), conversione del prossimo decreto Agosto (la manovrina da 25 miliardi per intenderci), la soluzione della questione Ilva e via dicendo. Ogni giorno ... Leggi su huffingtonpost

Il Premier Conte pronto ad avviare i lavori per la stesura del piano nazionale per il Recovery fund. Ma c'è da chiudere la partita del Mes. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intenzionato a ...

