Folklore di Taylor Swift batte tutti i record (Di lunedì 27 luglio 2020) . A partire da quelli delle vendite a quello delle maggior numero di stream per un album pop su Apple Music nelle sue prime 24 ore. Un vero record per un album che è stato annunciato dall’artista meno di 24 ore prima della sua uscita. L’album “Folklore” è stato rilasciato giovedì e ha raccolto un totale di 35,47 milioni di stream solo su Apple Music 24 ore dopo la sua pubblicazione. Ma ha anche fatto il recordo su Spotify con 79,4 milioni di ascolti. Taylor Swift – Folklore Recensione Album E poi ci sono 1,3 milioni di vendite sempre nelle stesse prime 24 ore. Questo album non debutterà solo nella prima posizione della classifica di Billboard, ma sarà il miglior lancio di Taylor ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

