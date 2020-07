DayDreamer, anticipazioni oggi: Can racconta il suo passato a Sanem (Di lunedì 27 luglio 2020) Le anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 27 luglio, di DayDreamer: Leyla e Guliz si contendono Osman, Can racconta il suo passato a Sanem le apre il suo cuore Day Dreamer -Le Ali del sogno, va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 14.40 su Canale 5. Le anticipazioni della puntata di oggi: Muzaffer è tremendamente geloso del successo che Osman sta riscuotendo come attore e modelloArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

