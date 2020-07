Covid, individuato un nuovo positivo a Mugnano: ora è in isolamento (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMugnano (Na) – Il Coronavirus è tornato anche a Mugnano dove si è registrato un nuovo caso. La persona risultata positiva al tampone è già in stato di isolamento e si sta procedendo a sottoporre al tampone tutti coloro che hanno avuto contatti diretti con il nuovo contagiato. Il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, ha informato i cittadini incitandoli ad “evitare inutili allarmismi, ma a tenere alta la guardia rispettando tutte le regole attualmente in vigore, indossando sempre la mascherina nei luoghi chiusi ed evitando assembramenti”. L'articolo Covid, individuato un nuovo positivo a Mugnano: ora è in ... Leggi su anteprima24

Per il secondo mese consecutivo migliora l’indice Istat del clima di fiducia delle imprese, comunque sotto i livelli pre Covid-19. L’indice del clima di fiducia delle imprese risale a luglio, per il s ...

Sono di due tipi i test rapidi per la diagnosi della positività al nuovo coronavirus SarsCov2 all'esame dell'Istituto nazionale per le malattie infettive 'Spallanzani' di Roma. Sono in grado di dare u ...

