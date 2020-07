Contagio: ma davvero è solo colpa nostra? (Di lunedì 27 luglio 2020) Favorita da un Contagio l’influenza è una malattia provocata da virus del genere Orthomixovirus. Infettano le vie aeree (naso, gola, polmoni). Si trasmette facilmente attraverso goccioline di muco e di saliva. Con tosse e starnuti, ma anche semplicemente parlando vicino a un’altra persona. O per via indiretta, attraverso il contatto con mani contaminate dalle secrezioni respiratorie. Lo … Leggi su periodicodaily

AnselmiJacopo : @DitMentore @amaricord Non penso che ormai le possibilità di contagio siano poi così terribili. Se così fosse stato… - Kram11000 : Se davvero al governo vogliono combattere il coronavirus in questo modo, non riesco più a biasimare quelli che sott… - cuenews_it : Esiste davvero un rischio #contagio da #COVID19 causato dagli impianti di climatizzazione?? SÌ, senza se e senza ma… - weirdylena : Ma davvero mi aspettavo che lo Stato facesse rispettare le regole per evitare il contagio quando stupratori, ladri… - groucho_wa : @MarcoCoccia3 Quindi lei ha le prove che il governo sta usando un arma biologica contro i propri cittadini favorend… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagio davvero Coronavirus, nel mondo 16 milioni di persone contagiate. In Germania un nuovo focolaio in una fattoria La Stampa Crisanti: "Fino a contagi zero rischio resta"

C'è davvero pericolo di un ritorno di Covid-19 in Italia? Il contatore rischia di invertirsi, sull'onda dei diversi focolai che ancora si accendono in più punti della Penisola? "Per rispondere a quest ...

Lombardia, terzo giorno consecutivo senza decessi: 74 nuovi contagi

Terzo giorno consecutivo senza decessi in Lombardia. Si tratta di un risultato davvero straordinario nella terra italiana più ferocemente colpita dalla pandemia di Sars-CoV2. Il numero dei contagi res ...

C'è davvero pericolo di un ritorno di Covid-19 in Italia? Il contatore rischia di invertirsi, sull'onda dei diversi focolai che ancora si accendono in più punti della Penisola? "Per rispondere a quest ...Terzo giorno consecutivo senza decessi in Lombardia. Si tratta di un risultato davvero straordinario nella terra italiana più ferocemente colpita dalla pandemia di Sars-CoV2. Il numero dei contagi res ...