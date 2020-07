Carlo Conti, doppietta di programmi da settembre: torna Tale e Quale Show (Di lunedì 27 luglio 2020) Nei mesi passati il mondo dello spettacolo è stato scosso dall’emergenza coronavirus. La pandemia democraticamente non ha ammesso eccezioni: anche Carlo Conti, icona dei palinsesti targati Rai, ha dovuto rivedere i suoi programmi primaverili, sospendendo La Corrida e annullando i Music Awards previsti per giugno. Il conduttore è pronto per la rivincita: dopo aver convinto il pubblico con il suo Top Ten, si prepara adesso per un settembre denso di impegni. Uno su tutti, i SEAT Music Awards che torneranno su Rai 1 in una veste tutta nuova. Music Awards in diretta da Verona: le date La 14esima edizione dei Music Awards era prevista per inizio giugno, per dare il via all’estate nel segno della musica dalla scenografica Arena di Verona. Un appuntamento che i vertici della Rai sono stati ... Leggi su thesocialpost

