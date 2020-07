Battiti Live-19 torna su Italia Uno: ecco la scaletta e tutti i cantanti che si esibiranno (Di lunedì 27 luglio 2020) “Battiti Live” ai tempi del Covid-19. La rassegna musicale estiva di Radio Norba, ormai appuntamento fisso su Italia Uno, non si ferma e rispettando le misure di sicurezza, pubblico compreso con un numero massimo di 400 spettatori, va in onda stasera in prima serata condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. La 18esima edizione dello show si svolgerà sul il palco del Castello Aragonese di Otranto. Apriranno le danze Boomdabash, Alessandro Amoroso, Irama, Takagi&Ketra, Elodie, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, Diodato, Rocco Hunt, Ana Mena, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Fred De Palma, Dotan, Gigi D’Alessio, Annalisa, Gaia, Fabrizio Moro, Francesco Renga e Aiello. Attesi per le prossime puntate su Italia Uno tanti altri artisti: Piero Pelù, J-Ax, Irama, ... Leggi su ilfattoquotidiano

