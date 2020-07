Banchi di scuola a rotelle, il fornitore: «Non partecipo alla gara, non ci sono le condizioni» (Di lunedì 27 luglio 2020) Il suo banco è finito nella bufera dopo essere stato presentato dalla ministra Azzolina alla conferenza stampa con il premier come esempio di seduta innovativa e anti-distanziamento. Ora avanza dubbi: «Pubblicità? Hanno banalizzato il nostro lavoro» Leggi su corriere

