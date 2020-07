Attilio Fontana indagato, la sua verità sui camici in Consiglio Regionale: «Rispondo alle falsità, voltare pagina. La verità verrà fuori» (Di lunedì 27 luglio 2020) Il governatore: «Non posso tollerare che si dubiti della mia integrità e di quella dei miei famigliari». La sua versione: «Ho chiesto a mio cognato di rinunciare al pagamento per evitare polemiche e strumentalizzazioni», poi «ho pensato di partecipare personalmente a parte della copertura». Le opposizioni annunciano una mozione di sfiducia Leggi su corriere

stanzaselvaggia : Quindi ora sappiamo che Attilio Fontana oltre a non sapere le normative del governo sulle zone rosse non conosceva… - StefanoFeltri : Prima dimettersi, poi spiegare Il governatore lombardo Attilio Fontana se ne deve andare, politici con conti segre… - marcotravaglio : INVITO A SCOMPARIRE Da cinque mesi Attilio Fontana e Giulio Gallera, i due caratteristi che sgovernano la… - Louis10147346 : RT @Teresat14547770: Attilio Fontana, Vittorio Feltri solidarizza con il governatore: 'Indagano il presidente per prendersi la Regione' htt… - masterofmate : RT @LaNotiziaTweet: Una #Fontana di guai per Attilio. #M5S pronto a presentare una mozione di sfiducia contro il governatore lombardo #Lomb… -

Come anticipato dal suo profilo social, il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, lunedì mattina è intervenuto in Cosiglio regionale "per rispondere - come da lui dichiarato - alle tropp ..."Oggi rispondo. Intervengo in Consiglio Regionale per rispondere alle troppe false ricostruzioni create ad arte in queste settimane per danneggiare me e la giunta che presiedo, per mero opportunismo p ...