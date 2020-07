Attacco Hacker a Garmin; a rischio pure la navigazione aerea (Di lunedì 27 luglio 2020) Attacco Hacker a Garmin, ma più del fitness, a rischio sono la navigazione aerea e la produzioneGarmin, il colosso dei sistemi e dei servizi di navigazione, è sotto Attacco Hacker da due giorni. Pare infatti da fonti americane che il riscatto chiesto per sbloccare i dati dei suoi server sia di dieci milioni di dollari da pagare entro le prossime ventiquattro ore. Le prime avvisaglie dell'Attacco erano comparse giovedì scorso, quando in viata del weekend estivo i clienti dei suoi prodotti fitness non erano più in grado di registrare le loro sessioni nelle applicazioni Garmin, ma soprattutto quando i piloti di aeroplani provati e d'affari sono divenuti incapaci ... Leggi su panorama

