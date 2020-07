Alessia Macari, il bikini è esplosivo. I fan: “Sei splendida come il sole!” (Di lunedì 27 luglio 2020) Alessia Macari stupisce il web con l’ennesimo scatto bollente di questa sua calda estate all’insegna del relax Alessia Macari continua la sua estate rovente con post che mettono in evidenza il suo fisico perfetto. La compagna del calciatore Oliver Kragl appare irresistibile per i follower, con scatti in bikini che fanno perdere il fiato ai … L'articolo Alessia Macari, il bikini è esplosivo. I fan: “Sei splendida come il sole!” Curiosauro. Leggi su curiosauro

TRASHPERSON18 : #10 Alessia Macari (Peggior vincitrice del Gf Vip a parere mio) - zazoomblog : Alessia Macari fan scatenati per le sue curve: “C’è chi lo ha fatto” - #Alessia #Macari #scatenati #curve: -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Macari «Un décolleté nazionale», Alessia Macari bikini dell'Italia ed è subito 2006: «Che ricordi!» UrbanPost Alessia Macari Instagram, micro bikini dell’Italia ed è subito 2006: «Che ricordi!»

Sempre più esplosivi e provocanti sono gli scatti della bellissima Alessia Macari su Instagram. Con i suoi post ogni giorno conquista il cuore dei suoi numerosi followers (ben un milione).

Sempre più esplosivi e provocanti sono gli scatti della bellissima Alessia Macari su Instagram. Con i suoi post ogni giorno conquista il cuore dei suoi numerosi followers (ben un milione).