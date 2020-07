5 volte al pronto soccorso e rimandato a casa. "Non è nulla". Marcello muore per un tumore (Di lunedì 27 luglio 2020) Per cinque volte si è recato in pronto soccorso ed è stato rimandato a casa. Solo alla sesta visita a Marcello Gregolin, 77enne di Pordenone, è stato diagnosticato un tumore che gli aveva devastato il corpo con metastasi diffuse. L’uomo è morto in seguito alla malattia e a denunciare la sua odissea è la figlia Ilenia, che continua a chiedersi se “si poteva salvare se avessero fatto subito quello che dovevano”.Si legge sul Gazzettino: Dal 14 aprile scorso, primo accesso al Ps, è dovuto trascorrere un mese e mezzo prima che si decidessero a fargli una vista neurologica, dalla quale secondo i medici non ... Leggi su huffingtonpost

adamdbln : @mabeldbln —mi conosco, conosco i miei limiti e so che la guida è uno di questi. ma loro hanno tanto insistito per… - _demishair : @SayaEchelon95 È una cosa davvero assurda perché da questa cosa non si ricava nulla, ma solo mandare a puttane la s… - MarcoCiarmatori : @bonnie379 Mio figlio in spiaggia se li rompe un paio di volte a stagione, quelli dei piedi Ormai non andiamo più… - PascualChavez5 : Alla luce della parabola della perla preziosa, la vita ci dice che quante volte l'uomo è pronto a vendere tutto, an… - xdiciasettex : @_asociale_mood Nel cinema molte volte registrano a lungo da avere già quasi tutto pronto. -