40 anni dopo il Cubo di Rubik diventa smart (Di lunedì 27 luglio 2020) GoCube: il nuovo Cubo di RubikA volte ritornano. A 40 anni esatti dal lancio in Europa, uno spot su Facebook annuncia una versione digitale e smart del Cubo di Rubik. Non un semplice succedaneo in bit del celebre rompicapo, ma un Cubo vero, plasticoso come l’originale e in grado di replicare se stesso come un avatar sullo smartphone. La versione 2020 del Cubo di Rubik si chiama GoCube e il suo segreto è un cuore Bluetooth. Quando si lancia la sua app, un Cubo virtuale prende forma sullo schermo e si sincronizza con quello che abbiamo tra le mani. Basta ruotare una faccia perché lo stesso avvenga anche sul telefono. Il che ci permette subito di trasformare un rompicapo solitario in un ... Leggi su wired

virginiaraggi : Molte spiagge del litorale di Roma erano abbandonate, in uno stato di degrado e con chioschi e strutture fatiscenti… - AnnalisaChirico : Dopo 10 anni, termina l’odissea giudiziaria che travolse l’ex sindaco di Parma Vignali: nessun reato, ipotesi accus… - fattoquotidiano : GRANDI OPERE Palazzo Chigi scrive la norma per liquidare la società concessionaria in guerra col costruttore Salini… - Giulia1991_ : @affettoplacebo Esattamente ahahhahahahahahahah pensa a me che mi sono iscritta all'università 9 anni dopo il diplo… - Rodica30889717 : RT @marcotravaglio: MA MI FACCIA IL PIACERE Trova l’errore/2. ”Merkel e Macron salvano l’Italia” (Alessandro Sallusti, il Giornale, 21.7).… -

Ultime Notizie dalla rete : anni dopo Forestazione 5 anni dopo, zero stabilizzati e nessun finanziamento sul 2020: «Non ci presteremo a un'altra campagna elettorale Orticalab LIVE Serie A, DIRETTA: Juventus-Sampdoria 2-0: Ronaldo e Bernardeschi stendono la Samp. Juventus campione d’Italia! Pagelle e highlights

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6.5; Danilo 6 (dal 29' Bernardeschi 6.5), De Ligt 6 (dal 78' Rugani sv), Bonucci 6.5, Alex Sandro 6; Rabiot 7, Pjanic 6.5 (dal 78' Bentancur sv), Matuidi 6; Cuadrado 5.5, Dy ...

Ranieri sul futuro: «Ho il contratto, parlerò con la società»

Ranieri sul suo futuro alla Sampdoria: «Ho il contratto anche per il prossimo anno, parlerò con la società e vedremo» Dopo aver raggiunto la salvezza il tema futuro è attuale per Claudio Ranieri e la ...

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6.5; Danilo 6 (dal 29' Bernardeschi 6.5), De Ligt 6 (dal 78' Rugani sv), Bonucci 6.5, Alex Sandro 6; Rabiot 7, Pjanic 6.5 (dal 78' Bentancur sv), Matuidi 6; Cuadrado 5.5, Dy ...Ranieri sul suo futuro alla Sampdoria: «Ho il contratto anche per il prossimo anno, parlerò con la società e vedremo» Dopo aver raggiunto la salvezza il tema futuro è attuale per Claudio Ranieri e la ...