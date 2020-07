Vlahovic non ha convinto la Fiorentina e ora è sul mercato: ipotesi Milan? (Di domenica 26 luglio 2020) In pochi mesi le prospettive di Goran Vlahovic sono drasticamente cambiate in peggio. Lanciato titolare da Vincenzo Montella al centro dell'attacco della Fiorentina, è stato confermato anche dopo l'arrivo in panchina di Beppe Iachini. Ma il giovane centravanti figlio d'arte, dopo la ripresa del campionato, è finito nel dimenticatoio. ACF Fiorentina v Cagliari Calcio - Serie A Forse colpa del Coronavirus che ha contratto, ma dal post lockdown il serbo classe 2000 ha racimolato la miseria di 117... Leggi su 90min

JohnsonALE93 : @EnSaRiTo È buono.. Piuttosto paqueta + un piccolo conguaglio..piccolo perche di fatto vlahovic quest'anno non è che sia esploso - EnSaRiTo : @JohnsonALE93 per vlahovic non saprei... premetto che digerisco poco i fankazzisti anche se talentuosi...e ho un de… - Michela78105447 : @riku17official @scar15385 Poi per gusto personale da loro prendo Vlahovic e non chiesa - NFrangipani : Quindi fatemi capire: Vlahovic andrebbe venduto per rientrare di quanto speso a gennaio? 'Non saremo il supermerca… - Michela78105447 : Se devo fare un'operazione con la Viola prendo tutta la vita Vlahovic anziché Chiesa. Anche il secondo non è male e… -