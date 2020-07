Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2020 ore 10:30 (Di domenica 26 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2020 ORE 10.20 FRANCESCO TITOTTO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI SULLA AURELIA CODE PER INCIDETE TRA CASAL LUMBROSO E MALAGROTTA IN DIREZIONE LADISPOLI, TRE VEICOLI COINVOLTI IMPEDISCONO IL TRAFFICO SULLA CORSIA DI MARCIA LENTA, ATTUALMENTE SI CIRCOLA SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA VERSO POMEZIA SI STA IN CODA ANCHE SULLA STATALE APPIA POCO PRIMA DI TERRACINA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA PERMANGONO I RALLENTAMENTI SUL LITORALE RomaNO TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO È TORNATA REGOLARE ... Leggi su romadailynews

