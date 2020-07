Sondaggio: secondo il 52% di voi CR7 vincerà la classifica cannonieri (Di lunedì 27 luglio 2020) classifica cannonieri: chi la spunterà? Cristiano Ronaldo(52%) Immobile(48%) Foto: Twitter Juventus L'articolo Sondaggio: secondo il 52% di voi CR7 vincerà la classifica cannonieri proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Tribonacci1 : RT @Filomen30847137: SONDAGGIO???? 'Cade o non cade?' Secondo VOI, questo Governo, quanto durerà? Grazie per la partecipazione e la condivis… - agnosticIT : @RoccoTodero @paulolden1 Oggi in Italia secondo me è più apprezzato dimaio che Marchionne (minuscolo e maiuscolo vo… - eleaugusta : RT @Filomen30847137: SONDAGGIO???? 'Cade o non cade?' Secondo VOI, questo Governo, quanto durerà? Grazie per la partecipazione e la condivis… - d9d0dd3f974c4da : RT @Filomen30847137: SONDAGGIO???? 'Cade o non cade?' Secondo VOI, questo Governo, quanto durerà? Grazie per la partecipazione e la condivis… - Lisetta52332742 : RT @Filomen30847137: SONDAGGIO???? 'Cade o non cade?' Secondo VOI, questo Governo, quanto durerà? Grazie per la partecipazione e la condivis… -