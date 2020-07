Roma-Fiorentina, Iachini: “Sul secondo gol deviazione di Chiffi. Con Commisso rapporto di stima” (Di domenica 26 luglio 2020) Sconfitta per la Fiorentina.In occasione della trentaseiesima giornata di Serie A è andata in scena la sfida tra la Roma e la Fiorentina, che si sono affrontati sul campo dello stadio Olimpico: a vincere sono stati i giallorossi grazie ai due calci di rigore realizzati da Jordan Veretout, che hanno reso vano il gol del momentaneo pareggio realizzato da Milenkovic.Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match il tecnico dei viola, Beppe Iachini, ha commentato così la prestazione dei suoi uomini:"Stiamo spingendo tantissimo, abbiamo fatto qualche errore di troppo. L'episodio finale ci ha lasciato con l'amaro in bocca perché c'è stato un tocco che l'arbitro avrebbe dovuto ravvisare. L'ha toccata lui e doveva scodellare ... Leggi su mediagol

ASRomaEN : ?????? MATCHDAY ?????? ?? Fiorentina ?? Stadio Olimpico ? 19:30 ?? Forza Roma! ?? #ASRoma #RomaFiorentina - acffiorentina : SUPER TERRACCIANO | ?? 85' Pietro para tutto ma contro di lui fischiato alla fine un rigore improbabile Roma ?? Fio… - acffiorentina : MILENKOVIIIIIIIIIIIIIIIIIIC | ?? Goal del pareggio con un perfetto colpo di testa di Milenkovic. Roma ?? Fiorenti… - Mediagol : #Roma-#Fiorentina, #Iachini: “Sul secondo gol deviazione di Chiffi. Con Commisso rapporto di stima” - TodosACM : RT @marioadinolfi: Informo i responsabili di Sky Calcio che nel corso dell’episodio del rigore a favore della Roma nel match con la Fiorent… -