Ragazzo di 21 anni morto dissanguato in una camera d'albergo: vetri rotti accanto al corpo (Di domenica 26 luglio 2020) È stato trovato dissanguato in albergo. Alessandro Di Nino 21enne di Ortona che viveva da tempo a Pescara è stato trovato privo di sensi in una camera di albergo proprio nella città abruzzese. A ... Leggi su leggo

carlogubi : Dato che il rapporto di causa ed effetto tra l'estintore e uno sparo alla cieca è smentito dai fatti da 19 anni, vi… - lapennanicola65 : RT @HuffPostItalia: Litiga con la fidanzata e si getta dalla finestra, muore ragazzo di 21 anni a Roma - Madrvid : Io dopo 3 anni ancora penso al ragazzo con cui stetti in vacanza studio, se non fossimo stati a 300 km di distanza… - HuffPostItalia : Litiga con la fidanzata e si getta dalla finestra, muore ragazzo di 21 anni a Roma - alixascianny : @hazeatscarrots_ Pago un ragazzo e dico che siamo fidanzati da 2 anni e voglio metterlo alla prova e poi mi rubo harry e lou e forse zayn -