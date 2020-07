Palermo, assessore vuole celebrare ex bomber rosanero, ma commette gaffe (Di domenica 26 luglio 2020) Tre modifiche per correggere il tiro.L’intento dell’assessore Giusto Catania è nobile: celebrare l’ex bomber del Palermo Gianni De Rosa. Il risultato però risulta un po’ goffo e scatena le critiche dei tifosi.Nel suo post Facebook, infatti, Catania propone inizialmente di intitolare a De Rosa il piazzale antistante lo stadio “Barbera”, che però è già dedicato ad un altra figura storica del club rosanero, Čestmír Vycpálek.Ma c’è un altro errore che risalta agli occhi dei tifosi. De Rosa viene presentato come “ex rossonero”.Questo il post originale:“La squadra di calcio del #Palermo giocherà al Renzo Barbera. Una bella notizia per la città, grazie al voto ... Leggi su mediagol

