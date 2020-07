Non saranno le rotelle a smuovere un sistema scolastico malfermo (Di domenica 26 luglio 2020) Chissà se, presentando in tv i nuovi banchi della didattica post Covid, la ministra della scuola ha avuto una qualche percezione del grottesco in cui è incorsa. Le sue parole, in realtà, non ne mostrano alcuna. “Permette agli studenti di lavorare in gruppo, peer to peer, di avere un approccio all’apprendimento diverso”, ha detto con la retorica del piazzista in una televendita, indicando la poltroncina con rotelle e ribaltina che, contro le sue migliori intenzioni, appare il simbolo dell’handicap in cui il sistema dell’istruzione è precipitato.Lucia Azzolina ha messo tutta la scuola italiana su una sedia a rotelle. Ne ha chiuso giustamente le aule il 5 marzo per l’emergenza sanitaria, ma non l’ha riaperte a maggio, né a giugno, né a luglio, quando ... Leggi su huffingtonpost

