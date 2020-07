"Nessun reato, solo donazione". Attilio Fontana tra "camici" lombardi e soldi svizzeri (Di domenica 26 luglio 2020) Questa storia ”è pazzesca”, dice il governatore della lombardia Attilio Fontana, in un colloquio con la Stampa, parlando dell’inchiesta per frode su pubbliche forniture che lo ha coinvolto. È l’affaire dei camici lombardi, che si è aggiornato con il caso dei soldi svizzeri del governatore. “Ma qual è il reato? Di solito le persone finiscono indagate perché prendono dei soldi illecitamente. Io invece rischio di passare alla storia come il primo politico che viene indagato perché i soldi ha cercato di versarli” dice Fontana. “Quando è saltata fuori questa storia e ho visto che mio cognato faceva questa ... Leggi su huffingtonpost

Fontana: “Volevo soltanto fare una donazione. Da lombardo, mi sembrava un dovere”

«Torno a ripetere: ma qual è il reato? È vero, mi sono sentito responsabile per mio ... per 4 milioni e 243 mila euro e la Alfredo Grassi spa per 300 mila euro Peccato che nessuna di queste avesse ...

