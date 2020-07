Nasce online il Museo delle Cose, chiunque può partecipare (Di domenica 26 luglio 2020) “Il più grande Museo mai realizzato, grande come la Terra stessa e senza confini temporali”. Come la definizione di “cosa” non conosce limiti, così lo spazio – solo virtuale - del ‘Museo delle Cose’ è potenzialmente infinito. chiunque può aggiungere un oggetto all’archivio, corredandolo di foto e spiegazione sull’importanza che riveste per la propria storia. Il Museo si mostra così come un’esposizione digitale di aneddoti e curiosità che arrivano da ogni parte del mondo. “Si tratta di un luogo virtuale, ma molto reale, dove le Cose e le loro foto hanno valore, restano, si conservano, e si mostrano a chi è realmente interessato come avviene in tutti i ... Leggi su tg24.sky

leandropalanghi : Nasce online il Museo delle Cose, chiunque può partecipare | Sky TG24 - SkyTG24 : Nasce online il Museo delle Cose, chiunque può partecipare - peoplexplanet : Nasce l’Academy di @peoplexplanet, corsi online per chi sta cambiando il mondo. I corsi saranno a pagamento e sarai… - carlakak : RT @Darktiv: @carlakak Lo so bene che questa discussione nasce tra i portavoce, un 'congresso' online di due gg non credo che venga visto d… - Darktiv : @carlakak Lo so bene che questa discussione nasce tra i portavoce, un 'congresso' online di due gg non credo che ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce online Nasce il Festival delle Esperienze Online OIimpiche e Paralimpiche Sport24h Nasce online il "Museo delle Cose"

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...

Nasce myrecanati.it il nuovo portale della Città dell’ Infinito

Soprattutto in un momento complesso come questo per il turismo e la cultura, la ricerca online dei servizi e la programmazione è in costante crescita e si sta dimostrando sempre più necessaria in ...

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...Soprattutto in un momento complesso come questo per il turismo e la cultura, la ricerca online dei servizi e la programmazione è in costante crescita e si sta dimostrando sempre più necessaria in ...