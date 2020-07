MotoGP, Quartararo a caccia del bis. Marquez assente (Di domenica 26 luglio 2020) JEREZ DE LA FRONTERA – Alle 14.00 il via del GP d’Andalucia, secondo appuntamento con il Mondiale della MotoGP. Fabio Quartararo a caccia del bis. Le altre classi – Tatsuki Suzuki in Moto3 rompe il dominio di Albet Arenas andando a conquistare a vittoria davanti a John McPhee e Celestino Vietti. Decimo posto per Tony Arboino. Il leader del Mondiale non completa la sua gara con zero punti conquistati. @TatsukiSuzuki24 bounces back to take victory at Jerez!@johnmcp17 and Celestino Vietti round out the podium spots! #Moto3 #AndaluciaGP pic.twitter.com/CTwYiWzTHR— MotoGP (@MotoGP) July 26, 2020MotoGP, le classifiche Albert Arenas (50 punti) in Moto3 conserva la leadership anche se Tatsuki Suzuki (44) e John McPhee (40) si avvicinano. Il migliore degli ... Leggi su newsmondo

SkySportMotoGP : Quartararo in pole: 'Passo molto buono' Le parole del DIABLO dopo la super qualifica a Jerez! ? ?? @MotoGP… - Dimmassp_ : My podium prediction of 'MotoGP' #AndaluciaGP ???? ?? 1. Maverick Vinales 2. Andrea Dovizioso 3. Fabio Quartararo - kang_mul29 : RT @kang_mul19: ?? Empat Besar Pole Position ?? ? 1. Fabio Quartararo - Yamaha #20 ? 2. Maverick Vinales - Yamaha #12 ? 3. Francesco Bagnaia… - Byrner1400 : RT @gponedotcom: Allarme motori in Yamaha: tutti i piloti con nuovi propulsori a Jerez2: Vinales ha già punzonato tutti i 5 motori a dispos… - InfoMotoGP_ID : Quartararo descends into Lorenzo Yamaha record territory -