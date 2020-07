Marco Travaglio spiega perché Fontana deve dimettersi (Di domenica 26 luglio 2020) Sul Fatto Quotidiano di oggi Marco Travaglio recapita un “invito a scomparire” ad Attilio Fontana, di cui riepiloga le gesta prima dell’avviso di garanzia recapitatogli ieri: Interpellato sullo scoop di Report, anche Fontana sposò la linea Scajola: “Non sapevo nulla della procedura e non sono mai intervenuto in alcun modo”. Diffidò la Rai dal trasmettere servizi non autorizzati da lui. E annunciò querela al Fatto. Ma chiunque avesse occhi per vedere capì subito che quella commessa da mezzo milione a cognato e moglie del presidente lumbard era andata bene a tutti finché Report non l’ha scoperta. Poi fu tramutata in tutta fretta in una donazione e le fatture in un errore da “rettificare” ex post, con una corsa precipitosa a coprire tutto ... Leggi su nextquotidiano

