M5S pensa a una clausola "salva big" (Di lunedì 27 luglio 2020) A Milano, al Villaggio Rousseau, si è svolta la kermesse di due giorni "Le Olimpiadi delle idee", a cui hanno partecipato Davide Casaleggio e tutti i big del MoVimento 5 Stelle, i ministri Luigi Di Maio, Nunzia Catalfo, Paola Pisano, Fabiana Dadone, Lucia Azzolina, i vice di Mise e Mef Stefano Buffagni e Laura Castelli, il capo politico Vito Crimi e poi ancora le prime cittadine di Roma e Torino Virginia Raggi e Chiara Appendino, Paola Taverna, Danilo Toninelli e Alessandro Di Battista, quest'ultimo, in particolare, ha partecipato al panel sulle 'Idee ribelli' presentando il suo progetto per l'istituzione di un servizio ambientale.Durante l'evento Davide Casaleggio ha fatto capire che la regola dei due mandati non si può cambiare perché l'identità del M5S si base su una visione della politica "come servizio alla comunità e non come professione". ... Leggi su blogo

Botta e risposta fra Elisabetta Casellati, presidente del Senato e Bianca Laura Granato, senatrice del Movimento Cinque Stelle. La pentastellata ha infatti replicato alle dichiarazioni della senatrice ...

Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri e Dario Franceschini, Ministro della Cultura durante la discussione sulla fiducia al nuovo governo nell'aula del Senato, ...

Botta e risposta fra Elisabetta Casellati, presidente del Senato e Bianca Laura Granato, senatrice del Movimento Cinque Stelle. La pentastellata ha infatti replicato alle dichiarazioni della senatrice ...