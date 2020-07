Infortunio Chabot: scontro con CR7, difensore della Sampdoria ko (Di domenica 26 luglio 2020) Infortunio Chabot: il difensore della Sampdoria lascia il campo contro la Juventus dopo una botta subita da Cristiano Ronaldo Julian Chabot è stato costretto a lasciare il campo al 22′ della sfida contro la Juventus per un Infortunio al piede, a seguito di uno scontro di gioco con Cristiano Ronaldo. Il difensore della Sampdoria è apparso molto dolorante, ma la contusione non dovrebbe comportare un lungo stop. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Julian Chabot è stato costretto a lasciare il campo al 22' della sfida contro la Juventus per un infortunio al piede, a seguito di uno scontro di gioco con Cristiano Ronaldo.Nella Juventus spazio per Danilo come terzino, dal 1' giocano anche Pjanic e Matuidi. Sampdoria con Ramirez e Quagliarella in avanti.