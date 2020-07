Highlights e gol Crystal Palace-Tottenham 1-1, Premier League 2019/2020 (VIDEO) (Di domenica 26 luglio 2020) Il VIDEO degli Highlights e dei gol di Crystal Palace-Tottenham 1-1, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Premier League 2019/2020. Chiude al sesto posto il Tottenham, che blinda l’Europa League grazie al pareggio ottenuto sul campo del Crystal Palace. Kane sigla il vantaggio dopo 13′, ma nella ripresa arriva il pari di Schlupp. Non cambia il punteggio, termina 1-1 a Selhurst Park. In alto le immagini salienti del match. Leggi su sportface

