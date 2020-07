Heather Parisi attacca Lorella Cuccarini, quel “mi piace” contro il DDL Zan: ecco cosa è successo (Di domenica 26 luglio 2020) I rapporti tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi continuano ad essere particolarmente tesi. La ex conduttrice de La Vita in Diretta, così come scrive il buon Federico Boni di gay.it, ha messo “mi piace” ad un articolo di articolo di Marco Gervasoni contrario al DDL Zan: “quella legge che uccide le libertà”, leggiamo nell’articolo de... L'articolo Heather Parisi attacca Lorella Cuccarini, quel “mi piace” contro il DDL Zan: ecco cosa è successo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

heather_parisi : In Italia non c'è una legge che punisca discriminazioni e violenze per orientamento sessuale genere e identità di g… - blogtivvu : Heather Parisi attacca Lorella Cuccarini, quel “mi piace” contro il DDL Zan ??? ?? Ti raccontiamo cosa è successo ne… - Robby_Bologna : Brava @heather_parisi e grazie ?? - carlogubi : Ringrazio @heather_parisi per aver rimarcato la differenza tra un sincero opinionista e un bugiardo cialtrone. - liviochiametti : RT @gayit: Lorella Cuccarini mette like contro DDL Zan, la dura replica di Heather Parisi -

Ultime Notizie dalla rete : Heather Parisi Heather Parisi: "Preparatevi, si torna dove eravamo" Adnkronos Lorella Cuccarini mette like contro DDL Zan, la dura replica di Heather Parisi

Ennesimo botta e risposta a distanza tra le due nemiche amatissime. Questa volta è la legge contro l’omotransfobia ad aver riacceso lo scontro. Un’inamicizia ormai conclamata che non conoscerà probabi ...

Buon compleanno David Hasselhoff: rivediamolo ai "Telegatti"

David Hasselhoff compie 68 anni. Nato il 17 il luglio 1952 a Baltimora, l'attore è diventato famoso per aver recitato in due serie televisive di grande successo: Supercar e Baywatch. Il suo sogno, per ...

Ennesimo botta e risposta a distanza tra le due nemiche amatissime. Questa volta è la legge contro l’omotransfobia ad aver riacceso lo scontro. Un’inamicizia ormai conclamata che non conoscerà probabi ...David Hasselhoff compie 68 anni. Nato il 17 il luglio 1952 a Baltimora, l'attore è diventato famoso per aver recitato in due serie televisive di grande successo: Supercar e Baywatch. Il suo sogno, per ...