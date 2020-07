E’ morto Giulio Maceratini, ex parlamentare di Msi e An (Di domenica 26 luglio 2020) Giulio Maceratini è morto all’età di 82 anni. E’ stato parlamentare con Msi e An. ROMA – Lutto nel mondo della politica. E’ morto all’età di 82 anni Giulio Maceratini, noto parlamentare italiano che si è spento nella giornata di sabato 25 luglio 2020. Diversi colleghi e amici che nelle ultime ore sono andati a salutare per l’ultima volta il politico. I funerali si svolgeranno lunedì 27 luglio 2020 alle 15 nella chiesa di San Francesco a Ripa a Roma, nel quartiere di Trastevere. Si preannuncia la presenza di molti politici e tra questi potrebbe esserci anche Giorgia Meloni e altri esponenti del Centrodestra. Giulio Maceratini ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : E’ morto Giulio Maceratini, ex parlamentare di Msi e An - Ernesto65373005 : RT @Azzurra6671: Piange la Meloni: è morto Giulio Maceratini, ex-militante di Ordine Nuovo, gruppo sciolto nel 1973 con l'accusa di ricosti… - Call_Ucci : RT @Azzurra6671: Piange la Meloni: è morto Giulio Maceratini, ex-militante di Ordine Nuovo, gruppo sciolto nel 1973 con l'accusa di ricosti… - LupieBarbablu : RT @Azzurra6671: Piange la Meloni: è morto Giulio Maceratini, ex-militante di Ordine Nuovo, gruppo sciolto nel 1973 con l'accusa di ricosti… - ienablinski : RT @Azzurra6671: Piange la Meloni: è morto Giulio Maceratini, ex-militante di Ordine Nuovo, gruppo sciolto nel 1973 con l'accusa di ricosti… -