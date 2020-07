Covid, primo caso ufficiale in Nordcorea (Di domenica 26 luglio 2020) Pyongyang, 26 lug. (Adnkronos/Dpa) – Il leader Nordcoreano, Kim Jong Un, ha convocato una riunione d’emergenza dopo che è stata fermata una persona sospettata di essere ammalata di Covid 19 che era entrata illegalmente dalla Corea del Sud. E’ quanto riportano il media di stato Nordcoreani che comunicano così il primo caso di coronavirus ufficialmente riconosciuto Pyongyang che finora ha sempre sostenuto di non aver mai registrato contagi. Secondo l’agenzia Kcna, Kim ha anche imposto un lockdown preventivo nella città di confine di Kaesong. Secondo l’agenzia la persona “sospettata di essere stata contagiata dal virus” aveva disertato ed era scappata nel sud tre anni fa e questo mese era riuscita a varcare illegalmente il confine tra le ... Leggi su calcioweb.eu

