Covid in Campania, altri 11 positivi nelle ultime 24 ore ma la curva del virus è in discesa (Di domenica 26 luglio 2020) Cresce ancora il numero di contagiati in Campania anche se l'indice di contagio è in discesa rispetto a ieri: dal bollettino delle ultime 24 ore reso noto dall'unità di crisi...

Questo il bollettino dell'Unità di crisi della Regione di oggi domenica 26 luglio, aggiornato alle ore 17: Positivi del giorno: 11 Tamponi del giorno: 703 Totale positivi: 4.912 Totale tamponi: 322.99 ...

