Coronavirus | Cisgiordania | scontri supermarket chiuso | 1 morto

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 FEB - Un morto e quattro feriti è il bilancio di incidenti verificatisi ieri a Nablus, Cisgiordania, quando, secondo media locali, reparti delle forze di sicurezza palestinesi ...

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 FEB - Un morto e quattro feriti è il bilancio di incidenti verificatisi ieri a Nablus (Cisgiordania) quando, secondo media locali, reparti delle forze di sicurezza palestinesi ...La seconda ondata di contagi da Covid-19 in Israele, e in parte anche in Palestina, porta a nuove restrizioni nei movimenti in arrivo nel paese che si ripercuotono negli accessi ai luoghi santi, primo ...