Calciomercato Palermo, ecco i tasselli da sistemare: idea Vrioni della Juventus. Simeri e gli under… (Di domenica 26 luglio 2020) "Palermo, tanto da rifare".Titola così l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', che punta i riflettori in casa Palermo. A circa 15 giorni dal ritiro a Petralia Sottana, il Palermo "deve ancora prendere forma". Se il nuovo allenatore potrebbe essere ufficializzato solo al termine del campionato di Serie B, sono ancora diversi i tasselli da aggiungere a completamento dell'organico da mettere a disposizione del tecnico: una o due punte da doppia cifra, un centrale difensivo, un esterno mancino basso e un altro centrocampista di regia che si alterni con Martin, considerata la mancata riconferma di Mauri.Per quanto riguarda i cosiddetti "under", il club di viale del Fante starebbe trattando con le società di appartenenza per provare a trattenere Kraja (Atalanta) e Langella (Pisa), con quest'ultimo che ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Calciomercato #Palermo, ecco i tasselli da sistemare: idea Vrioni della #Juventus. #Simeri e gli #under… - zazoomblog : Calciomercato Palermo obiettivo Corazza: la Reggina apre ma c’è la concorrenza. Gli altri nomi in lizza… -… - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, obiettivo #Corazza: la #Reggina apre, ma c’è la concorrenza. Gli altri nomi in lizza… - OpenGDB : Il bomber irlandese è tornato in Italia ?? Può darsi porti bene e, dopo aver ottenuto la promozione in Serie A col P… - Mediagol : Calciomercato #Palermo, si allontanano Peretti e #Langella: in stand-by #Kraja e #Fallani. #Felici e #Lucca… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Palermo Calciomercato Palermo, si allontanano Peretti e Langella: in stand-by Kraja e Fallani. Felici e Lucca… Mediagol.it Concessione dello stadio Barbera al Palermo, arriva la fumata bianca

Fumata bianca, arriva la concessione al Palermo per usufruire dello stadio Renzo Barbera. Dopo tre giorni di sedute e una telenovela quasi infinita, il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato l’att ...

Palermo Calcio a 5, Mirri elogia il progetto: "Stagione da incorniciare, onorato di essere presidente&qu

sono io ad avere l’onore di seguire la crescita del Palermo Calcio A5. Se ne è parlato anche su altri media ORE 17.50 – Approvato l’emendamento n°8 (riferito all’articolo 21): cassato un passaggio che ...

Fumata bianca, arriva la concessione al Palermo per usufruire dello stadio Renzo Barbera. Dopo tre giorni di sedute e una telenovela quasi infinita, il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato l’att ...sono io ad avere l’onore di seguire la crescita del Palermo Calcio A5. Se ne è parlato anche su altri media ORE 17.50 – Approvato l’emendamento n°8 (riferito all’articolo 21): cassato un passaggio che ...