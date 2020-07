Bologna, Mihajlovic: «Il primo tempo doveva finire 5-0» (Di domenica 26 luglio 2020) Sinisa Mihajlovic ha parlato al termine della sfida vinta contro il Lecce: le dichiarazioni dell’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta contro il Lecce. PRESTAZIONE – «Ci siamo creati da soli le difficoltà, il primo tempo doveva finire quattro o cinque a zero. Abbiamo rischiato di perdere anche la partita, è stato il nostro difetto tutto l’anno, siamo andati in crisi emotiva. Fortunatamente alla fine, anche in dieci con Krejci infortunato, siamo riusciti a vincere. Non fa piacere prendere gol o non chiudere le partite, si vede che ci manca qualcosa, ma i ragazzi hanno dato il massimo». GOL PREVISTO – ... Leggi su calcionews24

