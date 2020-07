Bologna-Lecce, Mihajlovic: “Nel primo tempo avremmo potuto fare 4 o 5 gol” (Di domenica 26 luglio 2020) “Ci siamo creati da soli delle difficoltà e questo è stato un difetto che ci ha accompagnato in tutta la stagione. Nel primo tempo avremmo potuto fare 4 o 5 gol e chiudere la partita“. Queste le dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, dopo la vittoria per 3-2 sul Lecce al Dall’Ara. Dopo cinque partite senza vittoria, la formazione rossoblu torna al successo e lo fa grazie ai gol di Palacio, Soriano e Barrow. Le note stonate però non mancano: il Bologna infatti subisce almeno una rete da trentuno partite consecutive: “Non mi fa piacere subire gol, ma i ragazzi hanno sempre dato il massimo. Ci sono momenti della partita in cui subiamo una crisi emotiva“. Il bilancio ... Leggi su sportface

