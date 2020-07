Bologna-Lecce 3-2, Liverani: “Credo ancora nella salvezza. Rigore? Doveva essere rivisto” (Di domenica 26 luglio 2020) “Alla salvezza voglio credere ancora. Voglio credere nel calcio e lo farò fino all’ultimo secondo. Non meritiamo la retrocessione ma il calcio ha dei verdetti e se scenderemo di categoria dovremo accettarlo”. Queste le dichiarazioni di Fabio Liverani dopo la sconfitta del suo Lecce per 3-2 contro il Bologna al Dall’Ara. La formazione salentina resta a -4 dal Genoa a due giornate dalla fine. Grandi rimpianti per il Lecce che dopo essere passato sul doppio svantaggio nei primi cinque minuti, ha trovato la forza per rimontare fino al 2-2 per poi subire il definitivo 3-2 a causa di un gol di Barrow nato da sospetto penalty negato al Lecce: “Ho visto rigori molto più generosi di questo – ha spiegato il ... Leggi su sportface

