Berlino, auto sulla folla. Diversi feriti, alcuni gravi (Di domenica 26 luglio 2020) Berlino, auto sulla folla nei pressi della stazione del giardino zoologico. Da chiarire le cause dell’incidente. Diversi feriti, alcuni in gravi condizioni. auto sulla folla a Berlino, nel quartiere di Charlottenburg, nei pressi della stazione del noto giardino zoologico. La notizia è stata confermata dai Vigili del fuoco che hanno condiviso un messaggio su Twitter. #Update zum #Verkehrsunfall am #HardenbergplatzAus bislang ungeklärter Ursache kam ein Pkw von der Straße ab und fuhr auf den Gehweg. Dabei sind 7 Personen verletzt worden, 3 davon schwer. Eine Person musste reanimiert werden. Zahlreiche Betroffene werden seelsorgerisch betreut.— Berliner ... Leggi su newsmondo

