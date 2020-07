Bagnante muore nel catanese: aveva accusato un malore in acqua (Di domenica 26 luglio 2020) Un Bagnante muore nel catanese: l’anziano uomo aveva accusato un malore mentre nuotava ed aveva chiesto aiuto. Inutili i soccorsi. I dettagli Tragedia in mare in quest’ultima domenica di luglio. Un Bagnante muore nel catanese, precisamente a San Giovanni Li Cuti. Giorgio Adorno, la vittima, aveva 63 anni e si trovava in acqua quando è stato colpito da un malore. L’uomo si era messo ad urlare per richiamare l’attenzione e, chiaramente, gli aiuti. Soccorsi, però, tardivi ed inutili per salvare la vita al signore che è deceduto poco dopo. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, con il cuore del 63enne che ha ... Leggi su bloglive

