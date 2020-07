Alvino: De Laurentiis potrebbe bloccare la cessione di Hysaj (Di domenica 26 luglio 2020) Dopo il gol messo a segno ieri sera contro il Sassuolo risalgono le quotazioni di Hysaj. Come lui stesso ha detto a fine partita si parlerà di tutto quanto la stagione sarà chiusa, ma intanto si fa strada l’idea che il terzino potrebbe non essere più in uscit. Lo riporta il giornalista Carlo Alvino a Tv Luna “Il Napoli era intenzionato a cedere Hysaj. De Laurentiis, tuttavia, in accordo con Gennaro Gattuso e Cristiano Giuntoli potrebbe bloccare una cessione data già per fatta. Hysaj sta tornando ai livelli del passato. Ai tempi di Sarri assicurava sempre un rendimento molto elevato. Sembra tornato quel calciatore ammirato con il coach di Figline. Il Napoli, prima di cederlo, ci ... Leggi su ilnapolista

Carlo Alvino, giornalista, nel corso del suo intervento a Tv Luna, ha parlato del mercato in uscita del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

