Serie C, il Novara comunica la positività al Covid-19 di un tesserato (Di sabato 25 luglio 2020) Il Novara, club che milita in Serie C, ha comunicato che un proprio tesserato è risultato positivo al Covid-19. La positività è stata rilevata dopo la segnalazione di un contatto con un soggetto positivo una volta terminata la stagione sportiva. In seguito alla segnalazione sonostati effettuati i test diagnostici e si è riscontrato il caso di positività. Inoltre, altri tre tesserati si sono dovuti sottoporre ai test, avendo avuto contatti diretti con il caso accertato. Tutti hanno dato esito negativo e verranno effettuate ulteriori analisi nei prossimi giorni. “Il nostro tesserato è completamente asintomatico ed in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore risulta essere in quarantena fiduciaria sotto il costante monitoraggio ... Leggi su sportface

