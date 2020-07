Scuole, la Chiesa apre gli oratori. Ma chiede di non pagare l'Imu (Di sabato 25 luglio 2020) Nella nota pubblicata su ChiesadiMilano.it si legge che gli spazi nelle parrocchie, "priorità alle Scuole paritarie cattoliche", verrebbero concessi "in comodato d'uso gratuito a tempo parziale" per ... Leggi su ilgiorno

Milano, 25 luglio 2020 - Aule scolastiche negli oratori e nei refettori per accogliere a settembre tutti gli studenti, distanziati a causa delle regole anti-contagio da coronavirus. Il Comune definirà ...

