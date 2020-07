Salvini difende Fontana, che secondo il suo “codice” non potrebbe candidarsi in Campania (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiMilano – “Attilio Fontana “indagato” perché un’azienda ha regalato migliaia di camici ai medici lombardi. Ma vi pare normale? La Lombardia, le sue istituzioni, i suoi medici, le sue aziende e i suoi morti meritano rispetto. Malagiustizia a senso unico e “alla Palamara”, non se ne può più”. E’ questo il commento di Matteo Salvini, leader della Lega, alla notizia che il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, leghista, è indagato a Milano. “Con parte dei soldi di un proprio conto in Svizzera”, scrive il Corriere della Sera, “sul quale nel 2015 aveva fatto uno scudo fiscale per 5,3 milioni detenuti fino ad allora da due «trust» alle Bahamas, il presidente della ... Leggi su anteprima24

