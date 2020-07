Roma, Pallotta deve rispondere all'ultima offerta presentata da Friedkin: le cifre sul piatto (Di sabato 25 luglio 2020) James Pallotta deve ancora decidere il futuro della Roma. Dopo le insistenti voci e la lunga trattativa con il texano Dan Friedkin, l’ufficio legale del club giallorosso ha depositato giovedì alla Consob il prospetto informativo per l’aumento di capitale di 150 milioni di euro. Il presidente della Roma "completerà l'aumento di capitale entro dicembre, mancano ancora circa 42 milioni, può procrastinare il suo intervento grazie alle agevolazioni previste dal Decreto Liquidità" spiega il Corriere... Leggi su 90min

