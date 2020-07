Rocco Casalino: 'Il mio compagno vittima di trading online' (Di sabato 25 luglio 2020) Rocco Casalino interviene in difesa del compagno cubano dopo la pubblicazione di un articolo pubblicato da La Verità sulla segnalazione all'antiriciclaggio di Jose Carlos Alvarez per operazioni ... Leggi su tgcom24.mediaset

Corriere : Il fidanzato di Rocco Casalino segnalato all’antiriciclaggio: «Vittima del trading online» - fattoquotidiano : Antiriciclaggio, “il fidanzato di Rocco Casalino segnalato per operazioni sospette” - HuffPostItalia : Rocco Casalino: 'Il mio compagno vittima del trading online' - ivocamic : MA È NORMALE CHE QUESTO SOGGETTO SIA IL BRACCIO DESTRO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO? Rocco Casalino nella bufera… - Domenic70913295 : RT @IlPrimatoN: Come fa il 30enne cubano a puntare in borsa fino 2mila euro al giorno con uno stipendio da cameriere? -