Ride 4: primo gameplay trailer (Di sabato 25 luglio 2020) Milestone ha rilasciato il primo trailer di gameplay per Ride 4, in uscita l’8 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation Da quanto si apprende, si tratta di un trailer in-engine che mette già in mostra grafica e nuovi elementi visivi che poi ritroveremo di certo nel gameplay definitivo di Ride 4. Il titolo promette di offrire un livello all’avanguardia di fedeltà dei particolari, dando vita a repliche autentiche e realistiche delle motociclette più iconiche. Inoltre, la modalità Carriera è stata completamente rivisitata per portare i giocatori in sfide frenetiche in tutto il mondo con le sportbike più potenti. Vediamolo subito: Ride 4: il gameplay trailer svela ... Leggi su tuttotek

Da quanto si apprende, si tratta di un trailer in-engine che mette già in mostra grafica e nuovi elementi visivi che poi ritroveremo di certo nel gameplay definitivo di Ride 4. Il titolo promette di o ...

Nike affida la ripresa al digitale

Riparte dalla Cina dell'emergenza l'attivazione digitale di Nike che ha annunciato il debutto di un nuovo concept store iper tecnologico e connesso con gli atleti-clienti, «Nike Rise», al debutto a Gu ...

