Quarto Wine Art Jazz Fest: stasera archeologia e vino nei Campi Flegrei (Di sabato 25 luglio 2020) Si annunciano di particolare interesse le iniziative, all’insegna delle radici storiche della vitivinicoltura flegrea, un programma nell’ambito della prima delle due serate del Quarto Wine Art Jazz Fest by MAVV, oggi, sabato 25 luglio presso l’area archeologica di Quarto (Na). Si parte alle ore 19,30 con le visite guidate alla Villa Romana del Torchio, in gruppi da 15 persone, a cura di Lucia Fucito e Raffaella Iovine, archeologhe del Gruppo Archeologico dei Campi Flegrei. A seguire, alle 20,15, incontro su “archeologia e vino”, organizzato da Scabec e Mavv-Wine Art Museum, nell’ambito degli eventi Campania by Night della Regione Campania. Dopo i saluti del sindaco Antonio Sabino e ... Leggi su ildenaro

